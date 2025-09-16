Árokba csapódott és a tetejére borult egy autó Zalában, sérült is van

Letért az úttestről és az árokban, a tetejére borulva állt meg egy személykocsi Zalakoppány határában, a 7352-es út 17-18-as kilométere között. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentőt riasztottak. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót – közölte a katasztrófavédelem.