Baleset
42 perce
Árokba csapódott és a tetejére borult egy autó Zalában, sérült is van
Baleset történt Zalakoppány határában, a 7352-es út 17-18-as kilométere között egy autó árokba hajtott.
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Letért az úttestről és az árokban, a tetejére borulva állt meg egy személykocsi Zalakoppány határában, a 7352-es út 17-18-as kilométere között. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentőt riasztottak. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót – közölte a katasztrófavédelem.
