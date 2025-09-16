szeptember 16., kedd

Edit névnap

15°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

55 perce

Árokba csapódott és a tetejére borult egy autó Zalában, sérült is van (frissítve!)

Címkék#baleset#árok#autó#katasztrófavédelem

Baleset történt Zalakoppány határában, a 7352-es út 17-18-as kilométere között egy autó árokba hajtott.

Zaol.hu
Árokba csapódott és a tetejére borult egy autó Zalában, sérült is van (frissítve!)

Illusztráció

Forrás: ZH archívum

Letért az úttestről és az árokban, a tetejére borulva állt meg egy személykocsi Zalakoppány határában, a 7352-es út 17-18-as kilométere között. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentőt riasztottak. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót – közölte a katasztrófavédelem.

Frissítés

Könnyen sérült annak az autónak a sofőrje, aki kedden kora délután balesetet szenvedett Zalakoppány határában. Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányág sajtószóvivője úgy tájékoztatott, hogy Suzuki Wagon R+ típusú gépjármű sofőrje Zalaszentgrót felé közlekedett, elveszítette uralmát a jármű felett, árokba csapódott és a tetejére borulva állt meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu