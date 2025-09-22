Közlekedési baleset
1 órája
Árokba borult egy személygépkocsi Zalában
Illusztráció
Forrás: ZH
Egyelőre tisztázatlan okból árokba borult egy személygépkocsi hétfőn reggel a 7538-as úton, a Murarátka és Csörnyeföld közötti szakaszon, számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a letenyei hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. A helyszínelés és a műszaki mentés jelenleg is folyamatban van.
