Árokba borult egy személygépkocsi Zalában

Egyelőre tisztázatlan okból árokba borult egy személygépkocsi hétfőn reggel a 7538-as úton, a Murarátka és Csörnyeföld közötti szakaszon, számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a letenyei hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. A helyszínelés és a műszaki mentés jelenleg is folyamatban van.