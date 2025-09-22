szeptember 22., hétfő

Közlekedési baleset

1 órája

Árokba borult egy személygépkocsi Zalában

Címkék#árokba borult#tűzoltóság#baleset#közlekedés

Gyuricza Ferenc
Árokba borult egy személygépkocsi Zalában

Illusztráció

Forrás: ZH

Egyelőre tisztázatlan okból árokba borult egy személygépkocsi hétfőn reggel a 7538-as úton, a Murarátka és Csörnyeföld közötti szakaszon, számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a letenyei hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. A helyszínelés és a műszaki mentés jelenleg is folyamatban van. 

 

