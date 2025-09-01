Dráma a 86-os úton! Megfeszített küzdelmet folytattak a mentők egy ember életéért – helyszíni fotók

Mint arról röviden már beszámoltunk, a baleset 16 óra előtt történt a 86-os úton. Helyszíni információink szerint a németül beszélő férfi egy magyar rendszámú, Opel márkájú személygépkocsival tartott Zalabaksa irányból Rédics felé, amikor egy enyhe jobb kanyar után, egy szinte egyenes szakaszon félfrontálisan összeütközött a szemből érkező, szlovén rendszámú kamionnal. A baleset során a személyautó megpördült, s az elejével Zalabaksa irányába nézve az úttesten, a kamion pedig a menetirány szerinti jobb oldalra húzódva, a padkán állt meg. A személyautó vezetője beszorult a járművébe, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, majd a mentők rögtön megkezdték az ellátását. Közben mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, utóbbi egy Belsősárdra vezető mellékúton, közvetlenül a település temetője mellett szállt le.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A várakozás ideje alatt több olyan személlyel is sikerült beszélnünk, akik közvetlenül a baleset után érkeztek a helyszínre. Egyikük elmondta, az ütközést ugyan nem látták, de rögtön utána érkeztek, így még tudtak a személyautóba beszorult férfivel szót váltani, aki németül kért segítséget. A férfi a mellkasát fájlalta.

A mentők megfeszített küzdelmet folytattak a férfi életéért, mintegy másfél órán át igyekeztek szállítható állapotba hozni. Ez végül körülbelül negyed hat táján sikerült, a mentőhelikopter ezt követően indult el vele. Közben a 86-os út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a közlekedőket a csesztregi elágazónál, illetve Rédicsnél Lenti felé terelték el. A helyszíni szemle jelenleg is tart.