Balesettel indult a szombat, épületbe csapódott egy autó a 86-oson

Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy személyautó Szombathely Zanat városrészén, a 86-os főút belterületi szakaszának 86-os kilométerszelvényénél. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik a helyszínelés után áramtalanítani fogják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, jelezte a katasztrófavédelem.

A héten több baleset is történt Zala vármegyében. Közülük kiemelkedő nap volt a szerdai, amikor öt balesetről tudósítottunk. Mind az öt baleset hátterében a látási viszonyoknak nem megfelelő vezetés, illetve a sebesség helytelen megválasztása állhat.