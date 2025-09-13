Félpályán halad a forgalom
2 órája
Balesettel indult a szombat, épületbe csapódott egy autó a 86-oson
Út melletti buszmegállónak, majd egy épületnek ütközött egy személyautó Szombathely Zanat városrészén, a 86-os főút belterületi szakaszának 86-os kilométerszelvényénél. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik a helyszínelés után áramtalanítani fogják a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, jelezte a katasztrófavédelem.
A héten több baleset is történt Zala vármegyében. Közülük kiemelkedő nap volt a szerdai, amikor öt balesetről tudósítottunk. Mind az öt baleset hátterében a látási viszonyoknak nem megfelelő vezetés, illetve a sebesség helytelen megválasztása állhat.
