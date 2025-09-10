Baleset a 71-esen
37 perce
Két autó karambolozott Zalában, teljes útzár a főúton Keszthelynél
Két gépkocsi karambolozott a 71-es főút 108-as kilométerszelvényénél, Keszthely térségében.
Rosszak a látási viszonyok, vizesek az utak, egyre több a baleset - vigyázzunk egymásra!
Fotó: Illusztráció: Pezzetta Umberto
A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét járművet, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt, írja a katasztrófavédelem.
Az esős időben több baleset is történt ma délután, egy Porsche az M7-es nagykanizsai szakaszán ütközött szalagkorlátnak, a 76-oson autó borult árokba Hegyháthodásznál.
Vezessenek óvatosan, vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon!
