szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset a 71-esen

37 perce

Két autó karambolozott Zalában, teljes útzár a főúton Keszthelynél

Címkék#autó#baleset#Keszthely

Két gépkocsi karambolozott a 71-es főút 108-as kilométerszelvényénél, Keszthely térségében.

Zaol.hu
Két autó karambolozott Zalában, teljes útzár a főúton Keszthelynél

Rosszak a látási viszonyok, vizesek az utak, egyre több a baleset - vigyázzunk egymásra!

Fotó: Illusztráció: Pezzetta Umberto

A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét járművet, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt, írja a katasztrófavédelem.

Az esős időben több baleset is történt ma délután, egy Porsche az M7-es nagykanizsai szakaszán ütközött szalagkorlátnak, a 76-oson autó borult árokba Hegyháthodásznál.

Vezessenek óvatosan, vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu