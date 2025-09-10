Két autó karambolozott Zalában, teljes útzár a főúton Keszthelynél

A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét járművet, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt, írja a katasztrófavédelem.

Az esős időben több baleset is történt ma délután, egy Porsche az M7-es nagykanizsai szakaszán ütközött szalagkorlátnak, a 76-oson autó borult árokba Hegyháthodásznál.

Vezessenek óvatosan, vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon!