Titokzatos izzás, hatalmas lángok – mitől gyulladnak meg a bálák?
Aratás után az összerakott bálák potenciális tűzforrások. A bálatűz veszélyei valós problémát jelentenek ebben az időszakban.
A bálatűz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Szentliszlón 700 bálából álló rakat egyik oldala gyulladt ki idén júliusban
Fotó: Kránitz Antal / Nagykanizsa HTP
Zalában is többször adott munkát bálatűz a tűzoltóknak, s ez ősz elején is valós bajforrás. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért felhívja a figyelmet a bálatűz veszélyeire, a kockázati tényezőkre.
A bálatűz veszélyeire figyelmeztet a hatóság
Az aratási időszak után sok helyen már betárolták a bálákat, máshol még szabad területen várják a szállítást. Ilyenkor – szeptember végén, október elején – a nappali meleg, az éjszakai lehűlés és a pára váltakozása kedvez a befülledésnek, a rakatok belsejében pedig észrevétlenül is kialakulhat veszélyes izzás.
Zala vármegyében az elmúlt években több alkalommal láttuk, milyen gyorsan nőhet nagyra egy bálatűz. Reszneken egy nyári napon több ezer bála és nagy alapterületű mezőgazdasági tárolóépületek is lángra kaptak, az oltás tizennyolc órán át tartott. Rédicsen egy másik nyári esetnél egy teljes tárolónyi szalma égett, a jelentős füst miatt a katasztrófavédelmi mobil labor is folyamatos méréseket végzett. Zalaegerszeg külterületén csaknem kilencszáz bála gyulladt ki, ahol a lángok egy másik óriási rakatot és állatokat is fenyegettek, végül munkagépekkel kellett széthúzni az izzó kupacokat. Idén nyáron Zalacsány határában több száz bála kapott lángra, a környező aljnövényzet és erdősáv védelme külön feladatot adott a beavatkozó egységeknek. De volt már decemberben is olyan tűzeset - akkor Nagykapornakon - ahol ezer szalmabála égett-izzott egyszerre. Ezek az esetek jól mutatják: a bálarakatok tüzei egész évben előfordulhatna.
Ha a bálatűz továbbterjed, nagyobb baj is lehet
Arra is figyelmeztet a katasztrófavédelem, hogy egy bálarakat tüze azonban nem “csak” mezőgazdasági kár. A szabad területen tárolt bálák tüzeinél erdei aljnövényzet, erdősáv is veszélybe kerülhet, de ugyanígy a szomszédos rakatok és termények, vagy akár mezőgazdasági- és lakóépületek is. Ha a bálákat már betárolták, akkor a pajták és tárolók károsodhatnak, a nagy acélvázas csarnokok össze is roskadhatnak. Az állatok és a takarmány is veszélybe kerülhet.
Kockázati tényezők és biztonsági szempontok
Ezt tegyük, hogy ne legyen a bála veszélyforrás: az odafigyelésnek már a bálázásnál el kell kezdődnie, csak kellően száraz anyagot bálázzunk. A frissen bálázott szalma és széna 2–6 hétig a legkockázatosabb, így ebben az időszakban gyakoribb ellenőrzés szükséges. Folyamatosan figyelni kell a hőmérsékletre és a szagra egyaránt. A ponyvázásnál biztosítsunk szellőzést, alakítsunk ki kisebb, elkülöníthető kazlakat, hogy a tűz ne terjedhessen tovább. A rakatok között tartsunk legalább 25–30 méter, épülettől és erdősávtól 50–100 méternyi biztonsági távolságot. A rakat körül tartsunk kaszált, tiszta tűzvédelmi sávot; gyom és avar, egyéb száraz növényzet vagy növényi hulladék körülötte ne maradjon. A rakatokat ne helyezzünk felsővezeték alá. Gondoskodjunk a bálarakat
- villámcsapás elleni védeleméről,
- kerüljük a dohányzást és a nyílt láng használatát,
- a tárolóépületekben felülvizsgáltatjuk az elektromos hálózatot és berendezéseket.