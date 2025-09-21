Titokzatos izzás, hatalmas lángok – mitől gyulladnak meg a bálák?

Zalában is többször adott munkát bálatűz a tűzoltóknak, s ez ősz elején is valós bajforrás. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezért felhívja a figyelmet a bálatűz veszélyeire, a kockázati tényezőkre.

A bálatűz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Szentliszlón 700 bálából álló rakat egyik oldala gyulladt ki idén júliusban

Fotó: Kránitz Antal / Nagykanizsa HTP

A bálatűz veszélyeire figyelmeztet a hatóság

Az aratási időszak után sok helyen már betárolták a bálákat, máshol még szabad területen várják a szállítást. Ilyenkor – szeptember végén, október elején – a nappali meleg, az éjszakai lehűlés és a pára váltakozása kedvez a befülledésnek, a rakatok belsejében pedig észrevétlenül is kialakulhat veszélyes izzás.

Zala vármegyében az elmúlt években több alkalommal láttuk, milyen gyorsan nőhet nagyra egy bálatűz. Reszneken egy nyári napon több ezer bála és nagy alapterületű mezőgazdasági tárolóépületek is lángra kaptak, az oltás tizennyolc órán át tartott. Rédicsen egy másik nyári esetnél egy teljes tárolónyi szalma égett, a jelentős füst miatt a katasztrófavédelmi mobil labor is folyamatos méréseket végzett. Zalaegerszeg külterületén csaknem kilencszáz bála gyulladt ki, ahol a lángok egy másik óriási rakatot és állatokat is fenyegettek, végül munkagépekkel kellett széthúzni az izzó kupacokat. Idén nyáron Zalacsány határában több száz bála kapott lángra, a környező aljnövényzet és erdősáv védelme külön feladatot adott a beavatkozó egységeknek. De volt már decemberben is olyan tűzeset - akkor Nagykapornakon - ahol ezer szalmabála égett-izzott egyszerre. Ezek az esetek jól mutatják: a bálarakatok tüzei egész évben előfordulhatna.

Ha a bálatűz továbbterjed, nagyobb baj is lehet

Arra is figyelmeztet a katasztrófavédelem, hogy egy bálarakat tüze azonban nem “csak” mezőgazdasági kár. A szabad területen tárolt bálák tüzeinél erdei aljnövényzet, erdősáv is veszélybe kerülhet, de ugyanígy a szomszédos rakatok és termények, vagy akár mezőgazdasági- és lakóépületek is. Ha a bálákat már betárolták, akkor a pajták és tárolók károsodhatnak, a nagy acélvázas csarnokok össze is roskadhatnak. Az állatok és a takarmány is veszélybe kerülhet.