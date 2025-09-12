szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+22
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakástűz

2 órája

Beomlott a lángoló tető - két ember meghalt

Címkék#tűz#Balatonfüreden#tetőszerkezet

Péntek éjszaka Balatonfüreden a Régitemető utcában gyulladt ki egy családi ház. Az épületben gázpalackok robbantak, melynek következtében beszakadt a tetőszerkezet. A balatonfüredi lakástűz során a tűzoltók egy férfi és egy nő holttestét találták a romok alatt.

Zaol.hu

A balatonfüredi lakástűz gyorsan terjedt a száz négyzetméteres épületben, lángra kapott az előszoba, a tetőszerkezet egy része, sőt a ház előtti füves terület és egy közeli fa is. A helyszínt tovább veszélyeztette két gázpalack robbanása, egy harmadikat pedig a tűzoltóknak sikerült időben kimenteniük, megelőzve ezzel a még nagyobb katasztrófát. Az épület tetőszerkezetének egy része beomlott, oltás közben a törmelék alatt találták meg az ott élő férfit és nőt, akiknek életét már nem lehetett megmenteni - írja a veol.hu. 

balatonfüredi lakástűz
A balatonfüredi lakástűz helyszíne Fotó: veol.hu

Az esetről videó is készült, ezt a Veszprém vármegyei hírportálon tekintheti meg!

A balatonfüredi lakástűzhöz hasonló eset Zalában is történt

Csütörtökön Zalában, pontosan Zalalövőn is kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete, az oltást a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai kezdték meg, majd becsatlakoztak a körmendi hivatásos tűzoltók is.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatait kiderül, hogy 2025 első felében 101 lakástűz keletkezett Zalában, 11-el több, mint tavaly ilyenkor. A zalai lakástüzekhez összesen 182 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók mintegy 70 órát töltöttek a tüzek oltásával. Egy ember elhunyt, ketten pedig megsérültek, a lángok közel 1000 négyzetméteren pusztítottak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu