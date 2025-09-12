Beomlott a lángoló tető - két ember meghalt

A balatonfüredi lakástűz gyorsan terjedt a száz négyzetméteres épületben, lángra kapott az előszoba, a tetőszerkezet egy része, sőt a ház előtti füves terület és egy közeli fa is. A helyszínt tovább veszélyeztette két gázpalack robbanása, egy harmadikat pedig a tűzoltóknak sikerült időben kimenteniük, megelőzve ezzel a még nagyobb katasztrófát. Az épület tetőszerkezetének egy része beomlott, oltás közben a törmelék alatt találták meg az ott élő férfit és nőt, akiknek életét már nem lehetett megmenteni - írja a veol.hu.

A balatonfüredi lakástűz helyszíne Fotó: veol.hu

Az esetről videó is készült, ezt a Veszprém vármegyei hírportálon tekintheti meg!

A balatonfüredi lakástűzhöz hasonló eset Zalában is történt

Csütörtökön Zalában, pontosan Zalalövőn is kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete, az oltást a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai kezdték meg, majd becsatlakoztak a körmendi hivatásos tűzoltók is.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatait kiderül, hogy 2025 első felében 101 lakástűz keletkezett Zalában, 11-el több, mint tavaly ilyenkor. A zalai lakástüzekhez összesen 182 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók mintegy 70 órát töltöttek a tüzek oltásával. Egy ember elhunyt, ketten pedig megsérültek, a lángok közel 1000 négyzetméteren pusztítottak.