Az egyik sofőr életveszélyes, a másik sofőr súlyos sérüléseket szenvedett a zalai karambolban - új információk!

Lapunk erről a balesetről is tudósított szerda este, de akkor még a sérültek állapotáról nem volt információnk. Sznopek Veronika rendőr őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a csúszós út és a helytelenül megválasztott sebesség egyaránt szerepet játszott a balesetben.

Nagykapornaknál súlyos baleset történt szerda este. Két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó érkezett a helyszínre.

Fotó: Pezzetta Umberto

A balesetet okozó Citroen sofőrje áttért a szemközti sávba és ütközött a szabályosan haladó Lexus gépkocsival. A balesetben a Citroen sofőrje életveszélyes sérüléseket, a Lexus sofőrje pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettőjüket a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították a mentők.