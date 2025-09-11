szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

20°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagykapornaknál történt

2 órája

Az egyik sofőr életveszélyes, a másik sofőr súlyos sérüléseket szenvedett a zalai karambolban - új információk!

Címkék#őrnagy#Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság#baleset#Lexus#Citroen

Szerda délután öt baleset történt Zalában és térségében, amely közül egy súlyosabb kimenettel végződött. Az esős időben, a szokottnál csúszósabb úton két autó ütközött a 76-os főúton, Kisbucsa és Nagykapornak térségében.

Antal Lívia

Lapunk erről a balesetről is tudósított szerda este, de akkor még a sérültek állapotáról nem volt információnk. Sznopek Veronika rendőr őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a csúszós út és a helytelenül megválasztott sebesség egyaránt szerepet játszott a balesetben. 

Nagykapornaknál súlyos baleset történt szerda este
Nagykapornaknál súlyos baleset történt szerda este. Két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó érkezett a helyszínre.
Fotó: Pezzetta Umberto

A balesetet okozó Citroen sofőrje áttért a szemközti sávba és ütközött a szabályosan haladó Lexus gépkocsival. A balesetben a Citroen sofőrje életveszélyes sérüléseket, a Lexus sofőrje pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettőjüket a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították a mentők.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu