2 órája
Az egyik sofőr életveszélyes, a másik sofőr súlyos sérüléseket szenvedett a zalai karambolban - új információk!
Szerda délután öt baleset történt Zalában és térségében, amely közül egy súlyosabb kimenettel végződött. Az esős időben, a szokottnál csúszósabb úton két autó ütközött a 76-os főúton, Kisbucsa és Nagykapornak térségében.
Lapunk erről a balesetről is tudósított szerda este, de akkor még a sérültek állapotáról nem volt információnk. Sznopek Veronika rendőr őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a csúszós út és a helytelenül megválasztott sebesség egyaránt szerepet játszott a balesetben.
A balesetet okozó Citroen sofőrje áttért a szemközti sávba és ütközött a szabályosan haladó Lexus gépkocsival. A balesetben a Citroen sofőrje életveszélyes sérüléseket, a Lexus sofőrje pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettőjüket a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították a mentők.
