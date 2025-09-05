szeptember 5., péntek

Trükközött

1 órája

Pofátlanságból jeles: az autómosó egyszeri kuponját korlátlannak gondolta, sőt, ismerőseinek is továbbadta

Címkék#szervizkupon#főügyészség#kár#használat

Egy nagykanizsai férfi visszaélt az autómosó cég alkalmazottjának jó szándékával. Hogy pontosan mit tett az autómosóban, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.

Benedek Bálint
Pofátlanságból jeles: az autómosó egyszeri kuponját korlátlannak gondolta, sőt, ismerőseinek is továbbadta

Autómosóban. A kupon nem "örökre" szólt...

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter elmondta: a 31 éves nagykanizsai férfi 2023 decemberében az egyik helyi automata autómosót akarta használni. Azonban a megvásárolt kuponnal nem működött a berendezés, ezért a vádlott az automatánál kiírt telefonszámon felhívta a mosót üzemeltető cég alkalmazottját. Ő pedig elküldte a vádlottnak a saját részére kiadott szervizkuponról készült fényképet.

Autómosó: azt hitte korlátlan a kupon

– A vádlott az autómosás után észlelte, hogy a kupon korlátlan számban használható – folytatta dr. Németh Eszter. – Ezért 2024 májusáig rendszeresen annak használatával mosta le az autóját úgy, hogy a szolgáltatásért nem fizetett. Sőt, a kupont négy ismerősének is továbbküldte telefonon. A vádlott a kupon jogosulatlan felhasználásával összesen mintegy 1,2 millió forintos kárt okozott a mosó üzemeltetőjének.

A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat.

 

