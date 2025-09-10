1 órája
Budapesti fiatalok Nagykanizsán ellopott autóval akartak haza jutni
Lekésték az utolsó Budapestre tartó vonatot, ezért úgy döntöttek, hogy belevetik magukat a nagykanizsai éjszakába a reggeli első vonat indulásáig. De autólopás lett a vége. A Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének tájékoztatójából kiderül, hogy csak Balatonlelléig jutottak el a lopott személygépkocsival.
A két, Budapesten élő fiatalkorú férfi tavaly március 9-én este Nagykanizsán kóborolt, miután lekésték a Budapestre tartó vonatot. Megtudták, hogy a késő esti órákban már nem közlekedik vonat a fővárosba, ezért elindultak a városba, hogy az első vonat indulásáig lévő időt eltöltsék. Útközben alkoholt vásároltak, iszogattak, majd mindketten elkezdték az útjukba eső, parkoló gépkocsik ajtajait nyitogatni – autólopás szándékával. Abban bíztak, hogy találnak egy le nem zártat, amivel előbb eljuthatnak Budapestre, ismertette dr. Jánky Judit szóvivő.
Autólopás miatt emeltek ellenük vádat
Próbálkozásuk sikerrel járt, mert végül találtak egy nyitva hagyott Ford Fiestát, amelynek a kulcsa és a tulajdonos márkás mobiltelefonja és készpénze is az autóban volt. Az egyik fiatalkorú beült és elindult a lopott kocsival, majd társát is felvette, így ketten indultak útnak a főváros felé – jogosítvány nélkül. A fiúk Balatonlelle környékén hagyták hátra a kocsit, mert kifogyott az üzemanyag. Hetekkel később az egyikük visszament érte, és a kocsit április közepéig Budapesten használta. Az autóban lévő 200 ezer forint készpénz eltűnt, a mobiltelefont lefoglalta a rendőrség, a járműben pedig több százezer forintos kár keletkezett.
A fiatalkorú vádlottak ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség fiatalkorú ügyésze jármű önkényes elvételének bűntette és lopás vétsége miatt emelt vádat.