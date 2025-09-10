Budapesti fiatalok Nagykanizsán ellopott autóval akartak haza jutni

A két, Budapesten élő fiatalkorú férfi tavaly március 9-én este Nagykanizsán kóborolt, miután lekésték a Budapestre tartó vonatot. Megtudták, hogy a késő esti órákban már nem közlekedik vonat a fővárosba, ezért elindultak a városba, hogy az első vonat indulásáig lévő időt eltöltsék. Útközben alkoholt vásároltak, iszogattak, majd mindketten elkezdték az útjukba eső, parkoló gépkocsik ajtajait nyitogatni – autólopás szándékával. Abban bíztak, hogy találnak egy le nem zártat, amivel előbb eljuthatnak Budapestre, ismertette dr. Jánky Judit szóvivő.

Autólopás miatt emeltek vádat a két budapesti fiatal ellen. Nagykanizsán loptak el egy személygépkocsit.

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Autólopás miatt emeltek ellenük vádat

Próbálkozásuk sikerrel járt, mert végül találtak egy nyitva hagyott Ford Fiestát, amelynek a kulcsa és a tulajdonos márkás mobiltelefonja és készpénze is az autóban volt. Az egyik fiatalkorú beült és elindult a lopott kocsival, majd társát is felvette, így ketten indultak útnak a főváros felé – jogosítvány nélkül. A fiúk Balatonlelle környékén hagyták hátra a kocsit, mert kifogyott az üzemanyag. Hetekkel később az egyikük visszament érte, és a kocsit április közepéig Budapesten használta. Az autóban lévő 200 ezer forint készpénz eltűnt, a mobiltelefont lefoglalta a rendőrség, a járműben pedig több százezer forintos kár keletkezett.

A fiatalkorú vádlottak ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség fiatalkorú ügyésze jármű önkényes elvételének bűntette és lopás vétsége miatt emelt vádat.