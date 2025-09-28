szeptember 28., vasárnap

Tiszta tudattal élni

Te tudod, mivel jár a drogfüggőség? Szerhasználó fiatalok beszéltek a tapasztalataikról

Címkék#rendőrség#prevenciós előadás#drogfüggőség#droghasználat#megelőzés

Prevenciós előadást tartott a drogfüggőségről zalaegerszegi középiskolások számára a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Rendőrségi Drogprevenciós Program keretében megszervezett rendezvényen nemcsak a rendőrök, de olyan fiatalok is felszólaltak, akik átélték a droghasználat minden veszélyét és káros hatását.

Gyuricza Ferenc
A programon 11. évfolyamos középiskolások vettek részt

Forrás: police.hu

A zalaegerszegi Art Moziban megtartott rendezvényről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be a police.hu oldalon. Mint írták: az előadáson 11. évfolyamos középiskolások vettek részt, akinek a zsaruk mellett olyan fiatalok is beszéltek a tapasztalataikról, akik átélték a droghasználat minden veszélyét és káros hatását, ám akaraterejüknek és a szerencsének köszönhetően kigyógyultak a függőségből. Beszámoltak a mindennapjaikról, valamint arról a nehéz folyamatról, ami elvezette őket ahhoz, hogy tiszta tudattal élhessenek tovább. 

Az előadáson a rendőrök mellett olyan fiatalok is szót kaptak, akik átélték a droghasználat minden veszélyét
Az előadáson a rendőrök mellett olyan fiatalok is szót kaptak, akik átélték a droghasználat minden veszélyét
Forrás: police.hu

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
