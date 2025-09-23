szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közúti baleset

1 órája

Árokba hajtott egy személygépkocsi Zalában - frissítve, helyszíni fotóval

Címkék#tűzoltóság#baleset#árokba hajtott#közlekedés

Gyuricza Ferenc

Egyelőre tisztázatlan okból árokba hajtott egy személyautó hétfő délután a 76-os főút 57-es kilométerénél, Zalaegerszeg külterületén – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói a forgalom irányításában segítettek. A járműben csak a sofőr utazott. 

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Frissítés: A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a baleset vélhetően azért következett be, mert a szóban forgó autó sofőrje drogot fogyasztott. Egy másik jármű vezetője pedig ittas állapotban ült volán mögé, amiatt bizonytalanul, kacskaringózva közlekedett az úttesten. Mindkét érintett sofőrrel szemben büntetőeljárás indult.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu