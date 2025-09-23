Árokba hajtott egy személygépkocsi Zalában - frissítve, helyszíni fotóval

Egyelőre tisztázatlan okból árokba hajtott egy személyautó hétfő délután a 76-os főút 57-es kilométerénél, Zalaegerszeg külterületén – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói a forgalom irányításában segítettek. A járműben csak a sofőr utazott.

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Frissítés: A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a baleset vélhetően azért következett be, mert a szóban forgó autó sofőrje drogot fogyasztott. Egy másik jármű vezetője pedig ittas állapotban ült volán mögé, amiatt bizonytalanul, kacskaringózva közlekedett az úttesten. Mindkét érintett sofőrrel szemben büntetőeljárás indult.