Csak a vezetője utazott a járműben

55 perce

Baleset az esőben: árokban egy autó a 76-oson a zalai megyehatárnál 

Letért az úttestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi a 76-os főút 76-os kilométerszelvényénél, Hegyháthodász térségében.

Zaol.hu
Baleset az esőben: árokban egy autó a 76-oson a zalai megyehatárnál 

Folyamatosan esik az eső, korlátozottak a látási viszonyok a 76-os főúton is (illusztratív képünk ma délután, de a Zalaegerszeghez közeli szakaszon készült)

Fotó: Pezzetta Umberto

Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, írja a katasztrófavédelem.

Több baleset is történt ma délután Zalában, Keszthely közelében két autó karambolozott, a 71-es főutat teljes szélességében lezárták, az M7-es zalai szakaszán, Nagykanizsa térségében pedig egy Porsche ütközött szalagkorlátnak. 
Vezessenek óvatosan!

 

