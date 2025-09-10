Baleset az esőben: árokban egy autó a 76-oson a zalai megyehatárnál 

Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, írja a katasztrófavédelem.

Több baleset is történt ma délután Zalában, Keszthely közelében két autó karambolozott, a 71-es főutat teljes szélességében lezárták, az M7-es zalai szakaszán, Nagykanizsa térségében pedig egy Porsche ütközött szalagkorlátnak.

Vezessenek óvatosan!