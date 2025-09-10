55 perce
Baleset az esőben: árokban egy autó a 76-oson a zalai megyehatárnál
Letért az úttestről, majd árokba hajtott egy gépkocsi a 76-os főút 76-os kilométerszelvényénél, Hegyháthodász térségében.
Folyamatosan esik az eső, korlátozottak a látási viszonyok a 76-os főúton is (illusztratív képünk ma délután, de a Zalaegerszeghez közeli szakaszon készült)
Fotó: Pezzetta Umberto
Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, írja a katasztrófavédelem.
Több baleset is történt ma délután Zalában, Keszthely közelében két autó karambolozott, a 71-es főutat teljes szélességében lezárták, az M7-es zalai szakaszán, Nagykanizsa térségében pedig egy Porsche ütközött szalagkorlátnak.
Vezessenek óvatosan!