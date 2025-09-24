Ez hihetetlen: ismét közúti baleset történt Zalában, megint a 76-osról "esett le" egy autó

Árokba csapódott egy gépkocsi szerda délután a 76-os főút 52-es kilométerszelvényénél, Zalaegerszeg térségében – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A baleset miatt félpályás forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon.