Közlekedési káosz

1 órája

Ez hihetetlen: ismét közúti baleset történt Zalában, megint a 76-osról "esett le" egy autó

Címkék#baleset#árok#gépkocsi

Ez már a sokadik baleset Zalában a mai esős napon.

Zaol.hu
Fotó: illusztráció

Árokba csapódott egy gépkocsi szerda délután a 76-os főút 52-es kilométerszelvényénél, Zalaegerszeg térségében – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A baleset miatt félpályás forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon.

 

