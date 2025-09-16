Megcsúszott
54 perce
Árokba borult egy autó! Újabb baleset a veszélyes útszakaszon
Árokba borult egy személygépkocsi Lenti térségében Máhomfánál. Helyszíni információk alapján úgy tudjuk, hogy a nedves úron csúszott meg a jármű és beborult az árokba. A járműben ketten utaztak, sérültről nem érkezett hír.
A Lenti és Lovászi közti kanyargós útszakaszon gyakoriak a balesetek, alig egy hete is történt itt szerencsétlenség, melyről szintén beszámoltunk.
