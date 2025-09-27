szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drog is volt az ügyben

2 órája

Ámokfutás: nyolc rendőrkocsi üldözte a férfit, nem találod ki, mi állította meg!

Címkék#Csepel#jármű#sofőr

A csepeli járőrök a XXI. kerületben, a Szent Imre téren akartak igazoltatni egy autóst szeptember 26-án éjjel 2 óra körül, a sofőr azonban ámokfutásba kezdett.

Zaol.hu
Ámokfutás: nyolc rendőrkocsi üldözte a férfit, nem találod ki, mi állította meg!

Fotó: police.hu / illusztráció

A police.hu azt írja: a rendőrök  követni kezdték, de a sofőr, akinek volt egy utasa is, továbbhajtott. Üldözésébe hét további rendőrautó is bekapcsolódott, és Budapest több kerületét érintve folyamatosan a jármű nyomában voltak. Az autós az M51-es autóúton még a forgalommal szemben is közlekedett, majd az M0-áson visszafelé hajtott Csepel irányába, amikor alig több mint 20 perc és körülbelül 50 kilométernyi menekülés után egy betontömbnek ütközött. 

A rendőrök igazoltatták a 27 éves V. Józsefet és utasát, a 20 éves Z. Fannit. A sofőr könnyebben megsérült. Kiderült, hogy a járművet eltiltás hatálya alatt vezette, és közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt is eljárás indult ellene. Utasa a kábítószer gyorsteszt eredménye alapján korábban kokaint fogyasztott, ezért őt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.

Ámokfutásról ritkán, drogügyletről azonban szinte naponta megjelennek hírek. Ma tettük közzé, hogy a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon nyár elején indult nyomozás szeptember 24-én sikeres felderítéssel zárult. A 18 éves fiúk több mint egy éve marihuánát és amfetamint árultak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu