Ámokfutás: nyolc rendőrkocsi üldözte a férfit, nem találod ki, mi állította meg!

A police.hu azt írja: a rendőrök követni kezdték, de a sofőr, akinek volt egy utasa is, továbbhajtott. Üldözésébe hét további rendőrautó is bekapcsolódott, és Budapest több kerületét érintve folyamatosan a jármű nyomában voltak. Az autós az M51-es autóúton még a forgalommal szemben is közlekedett, majd az M0-áson visszafelé hajtott Csepel irányába, amikor alig több mint 20 perc és körülbelül 50 kilométernyi menekülés után egy betontömbnek ütközött.

A rendőrök igazoltatták a 27 éves V. Józsefet és utasát, a 20 éves Z. Fannit. A sofőr könnyebben megsérült. Kiderült, hogy a járművet eltiltás hatálya alatt vezette, és közúti veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt is eljárás indult ellene. Utasa a kábítószer gyorsteszt eredménye alapján korábban kokaint fogyasztott, ezért őt kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki.

Ámokfutásról ritkán, drogügyletről azonban szinte naponta megjelennek hírek. Ma tettük közzé, hogy a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon nyár elején indult nyomozás szeptember 24-én sikeres felderítéssel zárult. A 18 éves fiúk több mint egy éve marihuánát és amfetamint árultak.