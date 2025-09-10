Teljes útzár! Újabb, ezúttal súlyos baleset Zalában, mentők, tűzoltók, rendőrök a helyszínen (képgaléria)

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott: a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Az egységek a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett dolgoznak. A baleset a 76-os főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye - Kisbucsa és Nagykapornak - között történt.

A helyszínen dolgozó kollégánk arról számolt be: valószínűleg az egyik autó megcsúszott a vizes aszfalton, s emiatt ütközött a szembejövő gépjárművel. A sérültek állapotáról egyelőre nincs hivatalos információnk, de úgy tudjuk, súlyos a helyzet. Ezekben a percekben két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó van a helyszínen.

Megfeszített erővel dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai. Fotó: Pezzetta Umberto

Képgalériánk a baleset helyszínéről itt található: