Két autó ütközött

1 órája

Teljes útzár! Újabb, ezúttal súlyos baleset Zalában, mentők, tűzoltók, rendőrök a helyszínen (képgaléria)

Címkék#baleset#mentő#76-os főút#eső#Alsónemesapáti#munkálatok

Újabb, ezúttal súlyos baleset történt Zalában. Az esős időben, a szokottnál csúszósabb úton két autó ütközött a 76-os főúton, Nagykapornak térségében.

Zaol.hu
Teljes útzár! Újabb, ezúttal súlyos baleset Zalában, mentők, tűzoltók, rendőrök a helyszínen (képgaléria)

A baleset helyszínén teljes útlezárás van

Fotó: Pezzetta Umberto

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott: a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Az egységek a társhatóságokkal együttműködve, teljes útlezárás mellett dolgoznak. A baleset a 76-os főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye - Kisbucsa és Nagykapornak - között történt.

A helyszínen dolgozó kollégánk arról számolt be: valószínűleg az egyik autó megcsúszott a vizes aszfalton, s emiatt ütközött a szembejövő gépjárművel. A sérültek állapotáról egyelőre nincs hivatalos információnk, de úgy tudjuk, súlyos a helyzet. Ezekben a percekben két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó van a helyszínen. 

Megfeszített erővel dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai. Fotó: Pezzetta Umberto

Képgalériánk a baleset helyszínéről itt található:

Baleset a 76-os úton

Fotók: Pezzetta Umberto

Szerdán sok baleset történt Zalában, nyilvánvalóan nem függetlenül a leesett nagy mennyiségű esőtől. Lenti térségéből, az autópálya nagykanizsai szakaszáról, a 71-es keszthelyi vonaláról és a 76-os megyehatárhoz közeli részéről kaptunk hírt közlekedési balesetről, cikkeink az alábbi linkekre kattintva érhetők el:

 

 

