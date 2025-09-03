Állatkínzás
Homlokon lőtte kutyáját egy német férfi a szomszéd vármegyében
Állatkínzás miatt indítottak eljárást egy Buzsákon élő idős német férfi ellen, aki homlokon lőtte rottweilerét. A kutya rengeteget szenvedett, írta meg társportálunk, a sonline.hu.
Fotó: Illusztráció
A hatósági állatorvos már nem tudta megmenteni az eb életét, a helyszínen el kellett altatnia. A rendőrök a buzsáki ingatlan átkutatása közben két lőfegyvert is találtak.
