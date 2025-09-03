szeptember 3., szerda

Állatkínzás

43 perce

Homlokon lőtte kutyáját egy német férfi a szomszéd vármegyében

Állatkínzás miatt indítottak eljárást egy Buzsákon élő idős német férfi ellen, aki homlokon lőtte rottweilerét. A kutya rengeteget szenvedett, írta meg társportálunk, a sonline.hu.

Zaol.hu
Homlokon lőtte kutyáját egy német férfi a szomszéd vármegyében

Fotó: Illusztráció

A hatósági állatorvos már nem tudta megmenteni az eb életét, a helyszínen el kellett altatnia. A rendőrök a buzsáki ingatlan átkutatása közben két lőfegyvert is találtak.

Részletek a sonline.hu-n!

 

