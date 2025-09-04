A vécékagylóban hagyta újszülöttjét a kollégista tinilány, folytatódik az emberölési ügy

A fiatal lány senkinek sem szólt arról, hogy várandós, és mindent megtett annak érdekében, hogy titkát elrejtse. A szülés végül egy szeptemberi estén indult meg a kollégium mosdójában, segítséget azonban ekkor sem kért - írja a Magyarország Ügyészsége oldal. A kisbabát a WC kagylóban hagyta, a szobatársa riasztotta a nevelőt. A mentők az újszülött életét már nem tudták megmenteni. A Pécsi Törvényszék emberölés bűntette miatt négy év javítóintézeti nevelést rendelt el a fiatalkorú vádlottal szemben. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség csütörtökön sajtóközleményben jelezte: a fellebbezések miatt az ügy a Pécsi Ítélőtáblán fog folytatódni, a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet kisebb módosításokkal történő helybenhagyását indítványozta.

