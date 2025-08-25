A motoros és az almafa esete – volt dolga a zalai rendőröknek, akiknek ittas vezetés és baleset is munkát adott az elmúlt hétvégén

Az elmúlt hétvégére is jutott akció, a Zala vármegyei rendőrség hétfőn délelőtt adott ki összefoglalót.

A Zala vármegyei rendőrség bukósisak nélkül közlekedő motorosokkal szemben is intézkedett

Forrás: police.hu

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szolgálatban lévő állománya három embert fogott el, közülük egyet az ellene kiadott körözés alapján - olvasható a police.hu. oldalon. A járőrök kilenc főt állítottak elő, közülük négyet bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés öt esetben történt.

A Zala vármegyei rendőrség számos esetben intézkedett

Szabálysértési feljelentéssel 49 alkalommal éltek a zalai rendőrök, helyszíni bírságot 69, míg közigazgatási bírságot 37 alkalommal szabtak ki.

Csak az almafa tudta megállítani

A rendőrök augusztus 23-án 19 óra 45 perckor felfigyeltek egy bukósisak nélkül közlekedő motorosra és utasára Dobronhegyen, a Petőfi Sándor utcában. A sofőr, miután észrevette az egyenruhásokat menekülni próbált, egy murvás útra kanyarodott, majd egy almafának hajtott és elesett. A helyi férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A járőrök megállapították, hogy a segédmotoros férfinak soha nem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt fogyasztott vezetés előtt. A rendőrök engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben, ittas járművezetés vétség miatt pedig büntetőeljárást kezdeményeztek.

A hétvégén négy ittas járművezetőt ellenőriztek a rendőrök, akik közül ketten sérüléses balesetet okoztak, és két engedély nélküli vezetővel szemben is intézkedtek.