A motoros és az almafa esete – volt dolga a zalai rendőröknek, akiknek ittas vezetés és baleset is munkát adott az elmúlt hétvégén

Címkék#rendőrség#motoros#almafa#baleset#bírság

Az elmúlt hétvégén is jutott feladat a rend őreinek. A Zala vármegyei rendőrség összefoglalójából kiderül, ittas vezetőket is elfogtak a járőrök.

Korosa Titanilla

Az elmúlt hétvégére is jutott akció, a Zala vármegyei rendőrség hétfőn délelőtt adott ki összefoglalót. 

Zala vármegyei rendőrség - almafának hajtott a motoros
A Zala vármegyei rendőrség bukósisak nélkül közlekedő motorosokkal szemben is intézkedett
Forrás: police.hu 

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szolgálatban lévő állománya három embert fogott el, közülük egyet az ellene kiadott körözés alapján - olvasható a police.hu. oldalon. A járőrök kilenc főt állítottak elő, közülük négyet bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés öt esetben történt.

A Zala vármegyei rendőrség számos esetben intézkedett

Szabálysértési feljelentéssel 49 alkalommal éltek a zalai rendőrök, helyszíni bírságot 69, míg közigazgatási bírságot 37 alkalommal szabtak ki.

Csak az almafa tudta megállítani

A rendőrök augusztus 23-án 19 óra 45 perckor felfigyeltek egy bukósisak nélkül közlekedő motorosra és utasára Dobronhegyen, a Petőfi Sándor utcában. A sofőr, miután észrevette az egyenruhásokat menekülni próbált, egy murvás útra kanyarodott, majd egy almafának hajtott és elesett. A helyi férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A járőrök megállapították, hogy a segédmotoros férfinak soha nem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt fogyasztott vezetés előtt. A rendőrök engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben, ittas járművezetés vétség miatt pedig büntetőeljárást kezdeményeztek.

A hétvégén négy ittas járművezetőt ellenőriztek a rendőrök, akik közül ketten sérüléses balesetet okoztak, és két engedély nélküli vezetővel szemben is intézkedtek.

 

