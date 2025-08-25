Szó szerint durván kezdte az újévet a férfi a zalai városban

Az esetről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a 30 éves szepetneki férfi 2024 utolsó napján élettársával szilveszterezett egy nagykanizsai szórakozóhelyen. Az éjszaka folyamán, már az új évben, amikor a vádlott észrevette, hogy élettársa egy másik férfivel beszélgetett, hirtelen felindulásból a férfihez fordult, és először az arcán megütötte, majd a földre került férfit a fején és testszerte többször megrúgta. A bántalmazást a vádlott csak a szórakozóhelyen tartózkodó személyek közbelépésére fejezte be. A sértett a bántalmazástól súlyos sérülést, orrcsonttörést szenvedett.

A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat.



