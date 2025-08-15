augusztus 15., péntek

Nem tudott beletörődni

59 perce

Zaklatás a "javából", avagy harc a szerelemért: 2300 telefonhívás és 100 sms

Hihetetlen szerelem. Két hónap együttjárás után jött a szakítás, illetve a telefonhívások és sms-ek végeláthatatlan sora, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu
Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség

Forrás: Illusztráció, Schutterstock

Pedig minden szépen indult, de ez a párkapcsolati próbálkozás két hónap után zátonyra futott. A férfi azonban nem tudott belenyugodni a szakításba, s elindult a gőzhenger: három hónap alatt majd' 2300 alkalommal kezdeményezett hívást, illetőleg 100 esetben küldött sms-t a sértettnek. A nő elunta, s a bírósághoz fordult.
További részletek a sonline.hu-n olvashatók. 

 

