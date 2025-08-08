Vonatpótló autóbuszt indítottak
1 órája
Huszonheten utaztak azon a vonaton, amely személyautóval ütközött a Dunántúlon
Illusztráció
Forrás: ZH
Vonat és személyautó ütközött össze Bakonyszentlászló és Fenyőfő között, a vinyei átjárónál. A pannonhalmai hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A vonaton összesen huszonheten utaztak. Bakonyszentlászló és Zirc között vonatpótló autóbusz fog közlekedni - írja a katasztrófavédelem.
