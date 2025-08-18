augusztus 18., hétfő

Vízirendészet

34 perce

Felborult egy katamarán a Balatonon, bajba kerültek az utasok

Négy esetben összesen nyolc személyt mentettek ki a Balatonból az elmúlt hét végén a Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai. A bajba jutott személyek közt akadtak olyanok is, akik egy katamaránnal borultak fel.

Gyuricza Ferenc

Minderről a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be a police.hu oldalon. Mint írták: augusztus 16-án és 17-én többen is olyan helyzetbe keveredtek, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna biztonságosan kikerülni. A rendőrök műszaki hibás kishajón segítettek, felborult katamarán utasait mentették ki a vízből, valamint elsodródott SUP-osoknak is segítséget nyújtottak, hogy biztonságosan visszatérhessenek a szárazföldre. A rendőrségi tájékoztató szerint felelőtlenségből sem volt hiány, egy 15 éves fiú másodmagával akarta átszelni a vizet egy SUP-on Csopak és Siófok között. A rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki őket. 

 

