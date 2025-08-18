Felborult egy katamarán a Balatonon, bajba kerültek az utasok

Minderről a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be a police.hu oldalon. Mint írták: augusztus 16-án és 17-én többen is olyan helyzetbe keveredtek, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna biztonságosan kikerülni. A rendőrök műszaki hibás kishajón segítettek, felborult katamarán utasait mentették ki a vízből, valamint elsodródott SUP-osoknak is segítséget nyújtottak, hogy biztonságosan visszatérhessenek a szárazföldre. A rendőrségi tájékoztató szerint felelőtlenségből sem volt hiány, egy 15 éves fiú másodmagával akarta átszelni a vizet egy SUP-on Csopak és Siófok között. A rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki őket.