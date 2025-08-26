Vitorlások borultak fel a Balatonon, életveszélyben voltak az utasaik

Mindez abból az összesítőből derült ki, amit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság elmúlt napokban végzett munkájáról tett közzé a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Mint írták: a vízirendőrök a pénteken és szombaton kialakult viharokban elsodródott SUP-osokat és szörfösöket, valamint egy műszaki hibás vitorlás utasait segítették ki szorult helyzetükből a három felborult vitorláson tartózkodó személyek mellett. A rendőrség arra figyelmeztet, elsőfokú viharjelzés esetén – amikor a viharjelző percenként 45-öt villan – úszóknak, illetve a csónakot vagy más vízi sporteszközt használóknak csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodniuk. Másodfokú viharjelzés esetén – ilyenkor a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel – tilos fürödni, továbbá csónakkal és más vízi sporteszközzel sem szabad a vízen közlekedni. Kivételt képeznek ez alól a vitorlás hajók, ám mint az elmúlt hétvégi esetek is bizonyítják, azok sem teljesen biztonságosak ilyen esetekben.

Forrás: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság