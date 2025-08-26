augusztus 26., kedd

A vízirendészet munkatársai segítettek

2 órája

Vitorlások borultak fel a Balatonon, életveszélyben voltak az utasaik

Tíz esetben összesen 19 embert mentettek ki az elmúlt hétvégén a vízből a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai. A viharos időjárásban három vitorlás hajó is felborult.

Gyuricza Ferenc

Mindez abból az összesítőből derült ki, amit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság elmúlt napokban végzett munkájáról tett közzé a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Mint írták: a vízirendőrök a pénteken és szombaton kialakult viharokban elsodródott SUP-osokat és szörfösöket, valamint egy műszaki hibás vitorlás utasait segítették ki szorult helyzetükből a három felborult vitorláson tartózkodó személyek mellett. A rendőrség arra figyelmeztet, elsőfokú viharjelzés esetén – amikor a viharjelző percenként 45-öt villan – úszóknak, illetve a csónakot vagy más vízi sporteszközt használóknak csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodniuk. Másodfokú viharjelzés esetén – ilyenkor a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel – tilos fürödni, továbbá csónakkal és más vízi sporteszközzel sem szabad a vízen közlekedni. Kivételt képeznek ez alól a vitorlás hajók, ám mint az elmúlt hétvégi esetek is bizonyítják, azok sem teljesen biztonságosak ilyen esetekben. 

Az elmúlt hétvégén három felborult vitorlás hajó utasait is a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai mentették ki
Az elmúlt hétvégén három felborult vitorlás hajó utasait is a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai mentették ki
Forrás: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

 

 

