A major területén kellett oltaniuk a tűzoltóknak a zalai településen

Ötszáz négyzetméteren száraz fű és erdősáv égett egy ipari létesítmény közelében Válluson, a helyi major területén. A keszthelyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, amelyek a gyártelep épületeire nem terjedtek át.

Nagykanizsán ötszáz négyzetméteren égett egy fiatal tölgyes aljnövényzete, valamint az ott lévő tuskók a Bagoly utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.