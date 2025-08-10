augusztus 10., vasárnap

Tűzeset

2 órája

A major területén kellett oltaniuk a tűzoltóknak a zalai településen

Címkék#tűzeset#gyártelep#kéziszerszám

Tűzesetekhez is vonultak a tűzoltók szombaton.

Korosa Titanilla
Két településen is oltani kellett szombaton

Fotó: archív/Szakony/Illusztráció

Ötszáz négyzetméteren száraz fű és erdősáv égett egy ipari létesítmény közelében Válluson, a helyi major területén. A keszthelyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, amelyek a gyártelep épületeire nem terjedtek át.

Nagykanizsán ötszáz négyzetméteren égett egy fiatal tölgyes aljnövényzete, valamint az ott lévő tuskók a Bagoly utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. 

 

