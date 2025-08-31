Kidőlt fák megyeszerte! Egy helyen a sofőr lélekjelenkétére is szükség volt, hogy elkerülje a katasztrófát

Úttestre dőlt fák okoztak problémákat számos helyen Zalában szombaton éjjel és vasárnap délelőtt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Úttestre dőlt fák megyeszerte, több helyszínre is vonultak a tűzoltók vasárnap

Forrás: ZH

Úttestre dőlt fák okoztak gondot megyeszerte

Lentiben egy kidőlt bükkfa teljes szélességében elzárta a forgalmat a Csibodai úton. A lenti hivatásos tűzoltók a fát motoros fűrésszel feldarabolták, az úttestet megtisztították.

Zalaszántó térségében egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 7327-es út 12-es kilométerszelvényénél. A keszthelyi hivatásos tűzoltók motoros fűrésszel darabolták fel a fát, majd eltávolították az úttestről.

Páka térségében egy hatméteres égerfa dőlt az úttestre a 7543-as út 21-es kilométerszelvényénél. Egy személyautó, hogy elkerülje az ütközést, félrehúzódott, és az út menti árok szélére csúszott. A lenti hivatásos tűzoltók a fát motoros láncfűrésszel feldarabolták és eltávolították, az autót pedig visszaállították az úttestre.

Valkonya térségében úttestre dőlt fa akadályozta a forgalmat a 75136-os út 3-as kilométerszelvényénél. A letenyei hivatásos és a bázakerettyei önkéntes tűzoltók motoros láncfűrésszel először félpályán, majd teljes szélességében szabaddá tették az utat.

Keszthelyen hatméteres faág szakadt le és veszélyesen lógott a járda fölé a Balogh Ferenc utcában. A keszthelyi hivatásos tűzoltók dugólétra és motoros láncfűrész segítségével eltávolították a lógó ágat.

Zalaegerszegen akácfa dőlt az úttestre a Bozsoki völgyi úton, teljes útzárt okozva. A helyszínt a szűk út és a benövő növényzet miatt csak gyalogosan tudták megközelíteni a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók, akik motoros láncfűrésszel eltávolították a fát.

Nagyrécsén pedig szalma és trágya égett egy ötven négyzetméteres pajtában a Táncsics utcában. A tüzet a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották.