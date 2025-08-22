augusztus 22., péntek

Újraélesztési kísérlet

1 órája

Mentőhelikopter szállt le a zalai város főterén! Megtudtuk, hogy mi történt!

Rosszullét miatt riasztották a mentőket péntek délelőtt Pacsára. A földi szállítójármű mellé mentőhelikopter is érkezett, amely a település központjában, a várost átszelő 75-ös út egyik csomópontjában tudott csak leszállni, teljesen elfoglalva azt.

Gyuricza Ferenc

A mentőhelikopter érkezését vélhetően olvasóink közül többen is látták, illetve a közösségi médiában is jelentek meg róla bejegyzések. Pacsa polgármestere, Kelemen Tamás is posztolt róla, köszönetet mondva azoknak, akik segítették a mentési munkálatokat, az irányítást, illetve bármilyen módon közreműködtek azokban. Ahogy a város vezetője írta: a mentőhelikopter teljes szélességében elfoglalta a 75-ös számú főutat, így elkerülhetetlenné vált a forgalom elterelése.

Mentőhelikopter szállt le Pacsa főterén
Fotó: Kelemen Tamás Facebook oldala

Kelemen Tamás kérdésünkre elmondta: egy Pacsára érkező, a környező települések egyikén élő személy lett rosszul. Azonnal riasztották a mentőket, elsőként a helyi mentőállomás munkatársai érkeztek a helyszínre, akik rögtön meg is kezdték az életjeleket addigra már nem mutató személy újraélesztését. Ezen művelet közben érkezett meg a mentőhelikopter. A egészségügyi dolgozók egy órán keresztül próbálták újraéleszteni a beteget, ám sajnálatos módon nem jártak sikerrel.

 

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
