Lassan halad a forgalom
1 órája
Újabb karambol az M7-esen, négy autó ütközött a Balatonnál
Illusztráció
Forrás: ZH
Összeütközött négy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Siófok közelében, a 100. kilométernél. Ráfutásos baleset történt, amelynél a siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj megszüntette a forgalmi akadályt, de az érintett sztrádaszakaszon még lassan haladnak a feltorlódott járművek – közölte a katasztrófavédelem.
