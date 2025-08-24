augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

21°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lassan halad a forgalom

1 órája

Újabb karambol az M7-esen, négy autó ütközött a Balatonnál

Címkék#karambol#baleset#Balaton#m7#autópálya

Zaol.hu
Újabb karambol az M7-esen, négy autó ütközött a Balatonnál

Illusztráció

Forrás: ZH

Összeütközött négy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Siófok közelében, a 100. kilométernél. Ráfutásos baleset történt, amelynél a siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj megszüntette a forgalmi akadályt, de az érintett sztrádaszakaszon még lassan haladnak a feltorlódott járművek – közölte a katasztrófavédelem.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu