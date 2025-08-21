Zalai lángok – Szemét, kerti hulladék és aljnövényzet is égett

Kora délután Csömödérben, a Béke utcában egy hangár mellett égett a felhalmozott szemét. A lenti hivatásos tűzoltók két vízsugárral, illetve egy munkagép segítségével fékezték meg a lángokat. Késő délután Murarátkáról, az Akácfa utcából érkezett riasztás, ahol mintegy huszonöt négyzetméteren égett az aljnövényzet egy árok partján. Ide a letenyei hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak ki, ám kiérkezésükkor lánggal égés már nem volt. A tűzoltók vízsugárral átlocsolták a területet, megszüntetve ezzel a még parázsló részeket. Késő este Valkonyán, a Fő utcában, egy családi ház udvarán égettek kerti hulladékot és bútorokat. A letenyei hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a tüzet.