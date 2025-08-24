Tűzoltói beavatkozás
1 órája
Az önkéntes tűzoltók fékezték meg a lángokat Zalában
Fahulladék égetéséből terjedt át a tűz egy cseresznyefára szombat délután Gelsén, egy Petőfi Sándor utcai telken – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A helyi önkéntes tűzoltók vízsugárral rövid idő alatt eloltották a tüzet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre