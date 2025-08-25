augusztus 25., hétfő

Tűzoltói beavatkozás

1 órája

Erdősávot veszélyeztetett egy tűz Zalában

Címkék#erdőtűz#tűzoltóság#segítségnyújtás#hulladék égett

Szemét égett mintegy húsz négyzetméteren vasárnap este Zalaegerszegen, a Pózva utca közelében.

Gyuricza Ferenc

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a tűz egy közeli erdősávot is veszélyeztetett, ezért a város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámok segítségével hamar eloltották azt.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
