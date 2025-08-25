Tűzoltói beavatkozás
38 perce
Erdősávot veszélyeztetett egy tűz Zalában
Szemét égett mintegy húsz négyzetméteren vasárnap este Zalaegerszegen, a Pózva utca közelében.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint a tűz egy közeli erdősávot is veszélyeztetett, ezért a város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámok segítségével hamar eloltották azt.
