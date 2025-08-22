Elesett az idős férfi
1 órája
Vészhelyzet – a mentők nem tudtak bemenni, a tűzoltók segítségét kérték
Otthonában elesett, a segítségére sietőknek pedig nem tudott ajtót nyitni egy idős ember csütörtökről péntekre virradó éjszaka Zalaegerszegen, egy Kossuth utcai társasházban – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
A mentők a város hivatásos tűzoltóinak műszaki segítségével jutottak be a lakásba, majd megkezdték a bajbajutott ellátását.
