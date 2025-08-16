Grillezhetek tűzgyújtási tilalom idején? És gazt égethetek? Mutatjuk, mit szabad és mit nem

Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Zalában – olvasható a katasztrófavédelem felhívásában. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, azok kétszáz méteres körzetében, valamint a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban.

A kerti tűzgyújtást halasszuk el!

Továbbá belterületen is érdemes elkerülni a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, hiszen a füsttel felszálló, égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni. A kerti hulladék égetését ugyan rendeletek szabályozzák, így előfordulhat, hogy ebben az időszakban is van olyan önkormányzat, amely engedélyezi a tűzgyújtást. Azonban a kánikulára és a nagy szárazságra tekintettel arra kéri a katasztrófavédelmi szervezet a lakosságot, hogy halasszák el az ilyen jellegű tevékenységet!

Csikket eldobni tilos

A tüzek megelőzése érdekében a dohányosok ne dobják el az égő cigarettacsikket, sem autóból, sem vonatból, sem túrázás közben. Utóbbinál ügyeljünk arra is, hogy semmiféle fémdobozt vagy üveget ne szórjunk el az erdőben, tisztásokon!

Grillezni szabad

Grillezni, sütögetni, bográcsozni saját, belterületi ingatlanunkon a tűzbiztonsági előírások betartásával lehet. Azaz, ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, és ha szél van, azonnal oltsuk el. Azonban ha külterületi ingatlanunkon tennék ugyanezt, és annak kétszáz méteres körzetében található erdő vagy fásítás, akkor a nyílt láng használata tilos.