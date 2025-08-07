augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

12°
+26
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Félrevezették a tűzoltókat

42 perce

Tűz van Zalaszántón! – döbbenet, szerintük ez vicces

Címkék#tűz#Zalaszántó#tűzeset#szándékos megtévesztés

A napokban érkezett egy jelzés a Zala vármegyei katasztrófavédelmi ügyeletre, miszerint Zalaszántón kigyulladt a régi posta épülete. A helyszínre nagy erőkkel, tizenegy tűzoltóval és három tűzoltóautóval indultak el a keszthelyi egységek, kiérkezve azonban semmilyen tűz nyomát nem tapasztalták, számolt be a döbbenetes esetről Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mint arról pár nappal ezelőtt a ZAOL is beszámolt, valótlan tűzesethez riasztották a keszthelyi tűzoltókat Zalaszántóra. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint ez az idén már a hetedik szándékos megtévesztés volt Zalában.

Fotó: Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados / Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Facebook-bejegyzésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság így fogalmaz:

Mindannyian voltunk gyerekek. Mindannyian gondoltuk, hogy ez vicces. Felnőttként mindannyian tudjuk, hogy egyáltalán nem az.

Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy a szándékos megtévesztés szabálysértésnek minősül. Az elkövető ellen rendőrségi eljárás indul, pénzbüntetést szabhatnak ki rá és elzárással is büntethetik. Sőt, a tűzoltók felesleges költségeit is ki kell fizetnie.

Amikor másodperceken is múlhatnak emberi életek, lehet, hogy egy ilyen jó „mókának” tűnő szabálysértés miatt máshová nem érünk oda időben…

Például ezekhez a tűzesetekhez sem érkeztek volna meg időben a tűzoltók, ha szándékos megtévesztést követően feleslegesen vonulnak máshova:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu