Tűz van Zalaszántón! – döbbenet, szerintük ez vicces
A napokban érkezett egy jelzés a Zala vármegyei katasztrófavédelmi ügyeletre, miszerint Zalaszántón kigyulladt a régi posta épülete. A helyszínre nagy erőkkel, tizenegy tűzoltóval és három tűzoltóautóval indultak el a keszthelyi egységek, kiérkezve azonban semmilyen tűz nyomát nem tapasztalták, számolt be a döbbenetes esetről Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Mint arról pár nappal ezelőtt a ZAOL is beszámolt, valótlan tűzesethez riasztották a keszthelyi tűzoltókat Zalaszántóra. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint ez az idén már a hetedik szándékos megtévesztés volt Zalában.
Facebook-bejegyzésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság így fogalmaz:
Mindannyian voltunk gyerekek. Mindannyian gondoltuk, hogy ez vicces. Felnőttként mindannyian tudjuk, hogy egyáltalán nem az.
Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy a szándékos megtévesztés szabálysértésnek minősül. Az elkövető ellen rendőrségi eljárás indul, pénzbüntetést szabhatnak ki rá és elzárással is büntethetik. Sőt, a tűzoltók felesleges költségeit is ki kell fizetnie.
Amikor másodperceken is múlhatnak emberi életek, lehet, hogy egy ilyen jó „mókának” tűnő szabálysértés miatt máshová nem érünk oda időben…
Például ezekhez a tűzesetekhez sem érkeztek volna meg időben a tűzoltók, ha szándékos megtévesztést követően feleslegesen vonulnak máshova:
