Tűz van Zalaszántón! – döbbenet, szerintük ez vicces

Mint arról pár nappal ezelőtt a ZAOL is beszámolt, valótlan tűzesethez riasztották a keszthelyi tűzoltókat Zalaszántóra. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint ez az idén már a hetedik szándékos megtévesztés volt Zalában.

Fotó: Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados / Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Facebook-bejegyzésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság így fogalmaz:

Mindannyian voltunk gyerekek. Mindannyian gondoltuk, hogy ez vicces. Felnőttként mindannyian tudjuk, hogy egyáltalán nem az.

Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogy a szándékos megtévesztés szabálysértésnek minősül. Az elkövető ellen rendőrségi eljárás indul, pénzbüntetést szabhatnak ki rá és elzárással is büntethetik. Sőt, a tűzoltók felesleges költségeit is ki kell fizetnie.

Amikor másodperceken is múlhatnak emberi életek, lehet, hogy egy ilyen jó „mókának” tűnő szabálysértés miatt máshová nem érünk oda időben…

Például ezekhez a tűzesetekhez sem érkeztek volna meg időben a tűzoltók, ha szándékos megtévesztést követően feleslegesen vonulnak máshova: