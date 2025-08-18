Meghibásodott a vonat fékrendszere, ez okozott tüzet Zalában (galéria)

Munkatársunk, Pezzetta Umberto a helyszínen olyan információkat kapott, miszerint a tüzet egy vasúti szerelvény meghibásodott fékrendszere okozta. A vonat behúzott fékkel közlekedett Zalalövő és Zalaegerszeg között, emiatt szikrákat szórt, s az gyújtotta meg több helyen is az aljnövényzetet.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kora délután jelezte, hogy sikerült a tüzet eloltani. A lángok Zalaegerszeg andráshidai állomása közelében, a bagodi temetőnél és Zalaszentgyörgynél csaptak fel.