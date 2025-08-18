1 órája
Meghibásodott a vonat fékrendszere, ez okozott tüzet Zalában (galéria)
Egy vonatszerelvény meghibásodott fékrendszere okozott tűzet hétfőn Zalában. A Zalalövő és Zalaegerszeg közötti vasútvonal mentén az aljnövényzet kapott lángra, amit a tűzoltók órákon át tartó munkával oltottak el.
Fotó: Pezzetta Umberto
Az első híradásunk a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója alapján még arról szólt, hogy több ponton is ég az aljnövényzet Bagod és Zalacséb között, a vasúti töltés mellett. Az oltást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók kezdték meg vízsugárral és kéziszerszámokkal, majd a lenti hivatásos tűzoltók is csatlakoztak hozzájuk. A munkálatok idejére a vasúti forgalom leállítását kérték.
Égett az aljnövényzet a vasútvonal menténFotók: Pezzetta Umberto
Munkatársunk, Pezzetta Umberto a helyszínen olyan információkat kapott, miszerint a tüzet egy vasúti szerelvény meghibásodott fékrendszere okozta. A vonat behúzott fékkel közlekedett Zalalövő és Zalaegerszeg között, emiatt szikrákat szórt, s az gyújtotta meg több helyen is az aljnövényzetet.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kora délután jelezte, hogy sikerült a tüzet eloltani. A lángok Zalaegerszeg andráshidai állomása közelében, a bagodi temetőnél és Zalaszentgyörgynél csaptak fel.