Tűzoltói beavatkozás

1 órája

A strand és a halastavak környékét sem kímélték a lángok Zalában

A Libás strand kerítésének közelében gyulladt ki, s égett néhány négyzetméternyi területen az avar hétfő délután Keszthelyen – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

Gyuricza Ferenc
Volt dolguk a zalai tűzoltóknak hétfőn is. Képünk illusztráció

Forrás: ZH archívum

 A tüzet a város hivatásos tűzoltói rövid idő alatt eloltották. Ugyancsak hétfő délután Nagykanizsán, az Iskola utca közelében lévő miklósfai halastavak partján a nádas gyulladt meg. A mintegy félhektárnyi területet elborító lángokat a dél-zalai város hivatásos tűzoltói puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámok segítségével fékezték meg. 

 

