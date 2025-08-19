Tűzoltói beavatkozás
A strand és a halastavak környékét sem kímélték a lángok Zalában
A Libás strand kerítésének közelében gyulladt ki, s égett néhány négyzetméternyi területen az avar hétfő délután Keszthelyen – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
Volt dolguk a zalai tűzoltóknak hétfőn is. Képünk illusztráció
Forrás: ZH archívum
A tüzet a város hivatásos tűzoltói rövid idő alatt eloltották. Ugyancsak hétfő délután Nagykanizsán, az Iskola utca közelében lévő miklósfai halastavak partján a nádas gyulladt meg. A mintegy félhektárnyi területet elborító lángokat a dél-zalai város hivatásos tűzoltói puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámok segítségével fékezték meg.
