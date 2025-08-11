Nagykanizsán
33 perce
Tűz keletkezett egy trafóházban Nagykanizsán
Tűz keletkezett egy trafóházban Nagykanizsán, a Hársfa utcában vasárnap este 7 óra tájban. A város hivatásos tűzoltói porral oltóval rövid idő alatt megfékezték a lángokat, majd átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek, írja a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre