Tűz keletkezett egy trafóházban Nagykanizsán, a Hársfa utcában vasárnap este 7 óra tájban. A város hivatásos tűzoltói porral oltóval rövid idő alatt megfékezték a lángokat, majd átadták a helyszínt az áramszolgáltató szakembereinek, írja a katasztrófavédelem.