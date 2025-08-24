augusztus 24., vasárnap

54 perce

Tűz van a dunántúli hulladéklerakóban

Székesfehérvári, siófoki és veszprémi tűzoltókat riasztottak.

Zaol.hu
Az első információk szerint nagyjából 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban. A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti – közölte a katasztrófavédelem.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
