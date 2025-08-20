augusztus 20., szerda

Tapasztalt gazdálkodó vesztette életét

49 perce

Iszonyatos baleset történt a Dunántúlon: munkagép javítása közben szörnyethalt egy férfi

Címkék#baleset#tragédia#munkagép

Somogy vármegyében, Szentgáloskéren történt a tragédia, amelyről a sonline.hu számolt be: egy 50 év körüli férfi trágyaszóró gépet javított a szántóföldön, amikor a végzetes baleset érte. 

Zaol.hu
Iszonyatos baleset történt a Dunántúlon: munkagép javítása közben szörnyethalt egy férfi

A halálos baleset helyszíne Fotó: TV2, Tények

Az 50 év körüli férfit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismerték. Az áldozat a gép meghibásodása miatt próbált beavatkozni, ám annak a kései közé szorulhatott, a daráló pedig működésbe léphetett, és darabokra szakíthatta. Esélye sem volt a túlélésre.

A tragédia részleteiről a sonline.hu-n olvashat!

