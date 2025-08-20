Tapasztalt gazdálkodó vesztette életét
Iszonyatos baleset történt a Dunántúlon: munkagép javítása közben szörnyethalt egy férfi
Somogy vármegyében, Szentgáloskéren történt a tragédia, amelyről a sonline.hu számolt be: egy 50 év körüli férfi trágyaszóró gépet javított a szántóföldön, amikor a végzetes baleset érte.
A halálos baleset helyszíne Fotó: TV2, Tények
Az 50 év körüli férfit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismerték. Az áldozat a gép meghibásodása miatt próbált beavatkozni, ám annak a kései közé szorulhatott, a daráló pedig működésbe léphetett, és darabokra szakíthatta. Esélye sem volt a túlélésre.
