Erre a tragédiára nincsenek szavak - helyszíni riport a halálos gázolásról, amelynek áldozata egy 9 éves kislány

Halálos áldozattal járó baleset történt hétfőn késő délután Sátoraljaújhelyen, az áldozat egy kilencéves gyermek. A boon.hu a helyszínen érdeklődött a tragédia után, amelynek pontos részletei egyelőre nem ismertek. A hozzátartozók úgy fogalmaztak: nem szeretnének feszültséget a lakókörnyezetben.

Egy idősebb hölgy elmondta, kora este épp a szomszédból jött haza, amikor csattanást hallott. Nem tudta, mi az, csak később mondta valaki, hogy halálos baleset történt. Majd látta, hogy sokan gyülekeznek a környéken. Később, éjszaka, mikor már mindenki hazament, a rendőrök még mindig a helyszínelést végezték.

