Elütötte az autó

1 órája

Erre a tragédiára nincsenek szavak - helyszíni riport a halálos gázolásról, amelynek áldozata egy 9 éves kislány

Címkék#baleset#riport#gyermek#tragédia

Hírportálunkon is olvashattak arról a megrázó súlyos balesetről, amelyben egy biciklis kislány vesztette életét hétfőn délután Sátoraljaújhelyen. Borsodi kollégáink a helyszínen érdeklődtek a történtek részleteiről, és a kislány hozzátartozóival is sikerült beszélniük.

Zaol.hu
Halálos baleset, a térfigyelő kamera „szeme láttára” – a tragédia helyszíne a balra induló utcácska torkolatánál Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / boon.hu

Halálos áldozattal járó baleset történt hétfőn késő délután Sátoraljaújhelyen, az áldozat egy kilencéves gyermek. A boon.hu a helyszínen érdeklődött a tragédia után, amelynek pontos részletei egyelőre nem ismertek. A hozzátartozók úgy fogalmaztak: nem szeretnének feszültséget a lakókörnyezetben.

Egy idősebb hölgy elmondta, kora este épp a szomszédból jött haza, amikor csattanást hallott. Nem tudta, mi az, csak később mondta valaki, hogy halálos baleset történt. Majd látta, hogy sokan gyülekeznek a környéken. Később, éjszaka, mikor már mindenki hazament, a rendőrök még mindig a helyszínelést végezték.

Folytatás és helyszíni fotók a boon.hu-n!

 

 

