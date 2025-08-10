A szabadstrandnál emelték ki
19 perce
Ez a hétvége sem telt el nagy baj nélkül: belefulladt egy férfi a vízbe a dunántúli strandon
Baranyai társportálunk értesülései szerint holtan találtak egy 60 év körüli férfit az orfűi Pécsi-tóban vasárnap délelőtt. A haláleset tényét a rendőrség megerősítette.
Az Árnyas Part Szabadstrand, a tragédia valószínűsíthető helyszíne Forrás: Google maps
Vasárnap nem sokkal dél előtt egy holttestet emeltek ki Orfűn a Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a haláleset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.
Részletek a bama.hu-n!
Ezt ne hagyja ki!Azonnal cselekedett, megmentette a kisgyermeket
5 órája
Egy zalaegerszegi fiatalember életet mentett a zalai strandonLélekjelenlétének köszönhetően gyorsan érkezett a segítség.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre